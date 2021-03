Conheça 5 chás caseiros que vão aumentar a sua imunidade

Chá de boldo

O chá de boldo é mais conhecido por seu poder de combater a constipação. Mas, esse não é seu único benefício, pois ele é um dos melhores chás para a imunidade. Ele também é um grande fortalecedor da imunidade, especialmente pois é um imunomodulador natural. Ou seja, atua no sistema imunológico conferindo aumento da resposta orgânica. Portanto, a ingestão do chá de boldo fortalece a imunidade, dificultando que vírus, bactérias, fungos e protozoários prejudiquem a saúde do organismo.

Chá de limão

Devido ao seu poder anti-inflamatório e sua abundância em vitamina C, o chá de limão ajuda a manter a imunidade fortalecida e eficientemente protegendo a saúde do organismo. Ainda, é usado para auxiliar no tratamento de problemas respiratórios como resfriados e a gripe.

Chá de alho

Por ser repleto de antioxidantes, propriedades anti-inflamatórias e antivirais, o alho é um natural fortalecedor do sistema imunológico e origina um dos melhores chás para a imunidade. Portanto, é ótimo para manter a imunidade fortalecida, o que foi comprovado em um estudo de cientistas indianos, feito em 2018. O estudo comprovou o grande potencial antioxidante da bebida.

Chá de macela

A macela, muito similar à camomila, é uma planta de ação anti-inflamatória e calmante que pode beneficiar a imunidade. Basicamente, o chá de macela promove diversos benefícios à saúde e um desses diz respeito à imunidade: sua grande quantidade de antioxidantes fortalecem o sistema imunológico e ajudam a melhor proteger o organismo de doenças.

Chá de equinácea

A equinácea é uma planta medicinal usada há anos. Também conhecida como flor-de-cone, púrpura e rudbéquia, é muito aplicada como remédio caseiro no tratamento de gripes e resfriados. Em princípio, suas propriedades essenciais são anti-inflamatórias, antioxidantes, desintoxicante e outras. Por isso, o chá feito a partir da equinácea é excelente para fortalecer a imunidade, uma vez que suas propriedades dificultam a ocorrência de processos inflamatórios no corpo.