Chefes dos três Poderes e governadores anunciam pacto nacional

Após reunião dos chefes dos três Poderes com governadores na manhã desta quarta-feira (24), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou a criação de um grupo de trabalho para enfrentamento da pandemia da covid-19. Ele falou em um “pacto nacional” liderado por quem a sociedade espera: Jair Bolsonaro.

“Essa reunião é a expressão pura do que a sociedade espera dos homens públicos. Significa um pacto liderado por quem a sociedade espera que lidere, que é o presidente Jair Bolsonaro”, afirmou.

O grupo de trabalho (ou comitê) para enfrentamento da maior crise sanitária da história do país acompanhará o plano de vacinação e buscará atender outras demandas apresentadas por estados e municípios.

“Em termos práticos, fica decidido por um grupo permanente de trabalho por parte dos presidentes da República, do Senado e da Câmara e do Ministério da Saúde. Fiquei incumbido de ouvir governadores e o STF [Supremo Tribunal Federal] e trazer as demandas”, apontou Pacheco.

DEPUTADOS

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), também defendeu uma ação coordenada, a união de esforços e um discurso único de combate à pandemia de Covid-19.

Lira cobrou a despolitização da pandemia e lembrou da atuação responsável da Câmara dos Deputados no combate ao novo coronavírus. Ele também informou que nesta quarta-feira (24) os parlamentares devem já votar um projeto de lei para ampliar o número de leitos no SUS em parceria com a iniciativa privada. Os detalhes do texto devem ser definidos após a reunião de líderes ainda nesta manhã.

“Vamos desarmar os espíritos e tratar como um problema de todos nós, que nos compete enquanto representantes da população, para falar uma língua só, com acompanhamento diário e responsabilidade da informação, para que toda nossa população tenha assistência e para que possamos ter rumo. Seremos coordenados sob a supervisão do presidente da República e teremos um único discurso e uma única orientação nacional conduzido pelo ministério”, disse Lira.

EXECUTIVO

O presidente Jair Bolsonaro destacou a harmonia entre os Poderes e afirmou que há unanimidade para se dedicar à vacinação em massa no País. “Nosso esforço entre os três Poderes ao direcionar para aquilo que interessa, sem que haja qualquer conflito, para que o Brasil saia dessa situação bastante complicada”, afirmou.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), que participou presencialmente do encontro, afirmou também que é a hora de mostrar solidariedade e informou que todos vão buscar ampliar a vacinação da população brasileira.

“Há convergência para salvar vidas. Vamos buscar mais parcerias dos países que têm uma cota maior de vacinas, buscar o compartilhamento de vacinas e sensibilizar os laboratórios que têm a tecnologia das vacinas para que outros laboratórios possam produzir”, defendeu Caiado.