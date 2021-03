Cinco são presos durante Operação na região Sul

Cinco pessoas foram presas em flagrante durante a “Operação Salutem”, deflagrada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), nos municípios de Rondonópolis, Pedra Preta, Alto Garças e Itiquira. A ação integrada começou na quarta-feira (10) e seguiu até domingo (14).

O foco da operação, que contou com as forças policiais estadual e federal, foi no intuito da repressão aos crimes de roubos de veículos, cargas e agrotóxicos, furtos, tráfico de drogas, homicídios, transporte irregular, porte ilegal de arma de fogo, descumprimento de medidas sanitárias, dentre outros.

Uma das ações policiais que culminou na prisão de um suspeito e na apreensão de caminhão carregado com soja aconteceu na região de Vila Garça Branca, distrito próximo ao município de Pedra Preta. Durante checagem constatou o uso de documento falso, adulteração de sinal identificador do veículo e furto da carga.

“A proposta da operação é fortalecer as ações de prevenção e repressão, principalmente às margens da rodovia porque foca no enfrentamento ao combate ao roubo e furto de carga e insumos agrícolas e defensivos. É uma ação que tem sido desencadeada desde 2019 e a proposta é manter as ações. Ao longo deste ano teremos mais etapas desta operação em outras regiões”, enfatizou o secretário de Integração Operacional da Sesp, coronel PM Victor Fortes.

No período, foram abordadas 395 veículos e 551 pessoas. Ao todo, dois veículos foram recuperados e duas armas de fogo apreendidas. Nos quatro dias foram realizados 57 atividades periciais e 25 atendimentos criminalista.

Participaram da operação efetivo da Polícia Militar (PM), Polícia Judiciária Civil (PJC), Corpo de Bombeiros Militar (CBM), Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).