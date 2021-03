Ciro vê tentativa de intimidação em inquérito da PF

Ciro Gomes é pré-candidato a presidente em 2022 e se apresenta como alternativa a Lula e Bolsonaro (Foto – Divulgação)

O ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PDT), disse não temer o inquérito aberto contra ele pela Polícia Federal a pedido do presidente Jair Bolsonaro. O procedimento foi tornado público pelo jornal ‘O Estado de São Paulo’ e confirmado pelo próprio pedetista. Para ele, trata-se de um ato de desespero com o objetivo de intimidá-lo.

O inquérito foi solicitado pelo próprio presidente com base Capítulo 5º do Código Penal, que trata dos crimes contra a honra (calúnia, injúria e difamação). O motivo seria uma entrevista concedida em novembro a uma rádio do Ceará.

Na entrevista Ciro fez críticas ao chefe do Executivo pelo comportamento diante da pandemia e também aos filhos de Bolsonaro, acusados de peculato e envolvimento em outros crimes.

Ciro usou sua conta pessoal no Twitter para comentar o caso (veja nesta página). Ele se comparou ao youtuber Felipe Neto, também alvo da PF, disse que está tranquilo e considerou que o inquérito é uma reação de Bolsonaro ao desgaste perante a opinião pública.

“Particularmente não ligo para esse ato contra mim, mas considero grave a tentativa de Bolsonaro de intimidar opositores e adversários. Entendo que é um ato de desespero de quem vê sua imagem se deteriorar todos os dias pela gestão criminosa do Brasil na pandemia” afirmou.

Pré-candidato à Presidência em 2022, Ciro tem conversado com lideranças de partidos de centro para consolidar seu nome como uma alternativa da ‘terceira via’. O objetivo é ser uma opção para os eleitores da direita que não querem votar em Jair Bolsonaro e também para aqueles da esquerda que resistem em votar no ex-presidente Lula ou outro nome indicato pelo PT.

A Polícia Federal ainda não se pronunciou sobre o caso.