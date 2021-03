Cliente de Hotel é agredido com pedrada na cabeça após assediar mulher

Um homem ficou ferido após ser agredido com uma pedrada na região na cabeça na tarde deste domingo (21) em um Hotel localizado na Rua João Pessoa com a Avenida Cuiabá, no Centro de Rondonópolis (MT).

Conforme informações, o cliente estava ingerindo bebida alcoólica e mexendo com as pessoas que passavam pela rua. Um casal passou pelo local e o homem chamou a atenção da mulher. Diante da situação, o companheiro da mulher não gostou, pegou uma pedra e lançou na cabeça do cliente do Hotel.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) compareceu no endereço e socorreu a vítima que foi encaminhada para um Hospital.

A Polícia Militar (PM) registrou a ocorrência.