Cocaína pura, dinheiro e arma são apreendidas e jovens detidos em flagrante por tráfico

Policiais civis da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis (DERF) prenderam um adulto e aprenderam um adolescente nesta quinta-feira (11) por envolvimento com o tráfico de drogas na região da Vila Salmen. Com eles, os investigadores aprenderam porções individuais de pastas base de cocaína, maconha, uma arma de fogo e mais de R$ 1,2 mil, além de um quilo de cocaína pura.

A equipe da DERF está apurando a atuação de um grupo criminoso envolvido com o tráfico de drogas na região da Vila Salmen. O adulto de 18 anos foi identificado na investigação como responsável por abastecer bocas de fumo espalhadas em bairros da região, como o Parque Universitário, Vila Olinda, Pedra 90, Tancredo Neves, entre outros.

O rapaz foi preso no Parque Universitário, mas utilizava uma casa no Jardim Oásis para esconder os entorpecentes que distribuía nos bairros e o adolescente de 17 anos, ainda sem passagens criminais, ocultava a maior parte da droga.

Ao abordar o adulto, os investigadores encontraram com ele porções de pasta base, embalagens para entorpecentes, anotações do tráfico e do pagamento da ‘caixinha’ de uma facção e em um quarto da casa foram apreendidos R$ 1,2 mil em notas de diversos valores.

Durante apuração das informações, os policiais da DERF identificaram o adolescente e a residência, onde ele mora com os pais. Para esconder a droga entregue pelo gerente do tráfico, o menor de idade recebia uma quantia mensal. Os policiais entraram na residência com autorização do proprietário e em buscas no quarto do adolescente localizaram um quilo de cocaína pura, avaliada em R$ 50 mil e um revólver calibre 38 com numeração suprimida e munições intactas.

O adolescente não estava na casa e foi localizado posteriormente em uma empresa na qual estava trabalhando. Ao ser questionado sobre a droga e a arma, ele afirmou pertencer ao gerente do tráfico, que pegava o entorpecente aos poucos para fazer a distribuição nos pontos de venda.

Os dois foram encaminhados à DERF, junto com os materiais apreendidos. O adulto foi autuado em flagrante por tráfico de droga majorado, porte ilegal de arma de fogo.

O adolescente vai responder por ato infracional análogo a tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.