Um paciente de 45 anos fugiu do Hospital Universitário (HU) de Londrina, na região norte do Paraná, na manhã desta quarta (17). O vídeo mostra o paciente, diagnosticado com Covod-19, saindo do hospital e os profissionais de saúde correndo atrás dele.

Segundo a assessoria de imprensa do HU, o paciente estava recebendo oxigênio no ambulatório, quando teve uma crise de ansiedade por não querer ser entubado. O paciente foi acalmado e está internado em monitoramento.

A Direção do Hospital Universitário da Universidade Estadual de Londrina (HU-UEL) informou que ele foi transferido da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ao Pronto-Socorro do HU-UEL no dia 16, com diagnóstico de covid-19. !

No dia de hoje apresentou tentativa de evasão atribuída a crise de ansiedade por estar experenciando a superlotação que enfrentamos diariamente. Ao ser indagado sobre o seu motivo de fuga o mesmo referiu ter medo e angústia relacionados ao possível agravamento do quadro clínico e a possibilidade de ser entubado, fatos estes que motivaram sua saída do ambiente hospitalar, sem prévia autorização”, explicou o hospital, em nota encaminhada à imprensa.

“Frente ao ocorrido a equipe de saúde e segurança se deslocaram prontamente pela Avenida Robert Koch, acomodaram o paciente em maca, com instalação de máscara de oxigênio e realizaram o transporte ao leito, onde o mesmo estava internado. A equipe médica avaliou prontamente o paciente, solicitou exame de imagem, o mesmo permanece em rigorosa observação médica e multiprofissional, recebendo a terapia medicamentosa e oxigenioterapia necessárias”.

Segundo o hospital, o paciente foi atendido pela psicóloga e que ele fez uma videoconferência com os familiares. O HU está com superlotação de 178% dos leitos.