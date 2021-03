Com resultado do Enem estudantes podem usar Simulador de Notas do Sisu; entenda

As notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 estão previstas para serem divulgadas na próxima semana, dia 29 de março. Com o resultado, estudantes poderão candidatar-se em processos seletivos para ingressar na graduação. Uma dessas seleções é o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que terá inscrições abertas entre 6 e 9 de abril.

Durante esse período de espera, com nervosismo comum a muitos candidatos, é possível simular a aprovação em um curso pelo Sisu por meio da ferramenta gratuita Simulador de Notas de Corte Sisu.

Para usar a ferramenta, o candidato deverá usar o resultado do Enem 2020, que será divulgado na próxima segunda-feira, e indicar qual instituição de ensino superior deseja aplicar as pontuações para entrar por meio do processo seletivo.

Ao preencher essas informações, o simulador mostrará a probabilidade de conseguir ser aprovado ou não no curso e universidade de interesse. Por se tratar de uma simulação, não é possível ter uma confirmação, mas uma grande possibilidade de prever a aprovação no Sisu, pois as notas de corte não variam consideravelmente de um ano para outro.

A nota de corte é a menor pontuação do Enem necessária para conseguir ser selecionado no curso de escolha. Essas notas são atualizadas diariamente pelo sistema do Sisu enquanto as inscrições estiverem abertas. É importante verificá-la, já que todos os dias novas inscrições são realizadas para o mesmo curso na mesma instituição e, por isso, a nota de corte pode variar a cada dia.

Cronograma Sisu 2021.1

Inscrições: de 6 a 9 de abril

Resultado da chamada única: 13 de abril

Matrícula ou registro acadêmico: de 14 a 19 de abril

Manifestar interesse em participar da lista de espera: de 13 a 19 de abril