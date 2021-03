Vendedores de alimentos vão realizar carreata contra restrições

Comerciantes que atuam nos setores de bares e lanchonetes e também vendedores de alimentos autônomos vão realizar uma carreata amanhã (26) para protestar contra as medidas restritivas, adotadas pelo Governo do Estado para conter a pandemia de Covid-19. Eles querem que o governo amplie o horário para atendimento no período noturno.

O movimento é organizado por vários comerciantes, entre eles Neumara Resmini e Elisete Vieira. Elisete conversou com a reportagem do AgoraMT e disse que nunca enfrentou uma situação tão complicada em cinco anos de atividade.

“Se continuar assim terei de fechar meu estabelecimento e muitas pessoas estão na mesma situação. Queremos que as autoridades olhem para nós e ampliem o horário para atendimento”, disse ela.

Elisete disse que a realização do manifesto público foi definida na tarde de ontem (24) numa reunião com dezenas de comerciantes. Todos relataram problemas financeiros e demissões por causa das restrições.

“A situação prejudica os comerciantes, mas também afeta garçons, motoboys, chapeiros e outros profissionais que atuam no setor de alimentos no período noturno. O quadro é grave e decidimos nos mobilizar para que as autoridades e a população nos ajudem a superar isso”, explicou.

A carreata está prevista para começar as 16 horas e segundo os organizadores os participantes serão orientados a permanecerem nos veículos, evitar aglomerações e adotar outras as medidas preventivas como o uso de máscara.

Eles vão se concentrar no Casario e pretendem percorrer várias ruas da cidade, encerrando a carreata em frente à Prefeitura de Rondonópolis.