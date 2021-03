Comitê de Crise convoca Conselho Consultivo de Apoio a Cidade para reunião nesta terça-feira

O Comitê de Gestão de Crise se reuniu na tarde desta segunda-feira(8) e diante do agravamento da covid-19 no município de Rondonópolis decidiu convocar o Conselho Consultivo de Apoio a Cidade para uma reunião nesta terça-feira (9), às 8h, na sala de reunião da Prefeitura.

Durante o encontro de hoje, a Secretária Municipal de Saúde informou que apesar da lotação dos leitos de UTI, os semi leitos instalados na UPA ainda tem vagas e continua sendo a melhor solução para a cidade de Rondonópolis, evitar mais mortes de moradores do município.

Segue a composto do Conselho e que estão convocados a reunião:

Art. 3º O Conselho Consultivo de Apoio a Cidade – COVID-19 decorrente do Coronavirus (2019-NCOV), será composto paritariamente por 22 (vinte e dois) membros, sendo 11 (onze) governamentais e 11 (onze) não governamentais:

I – Governamentais:

a) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde;

b) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Governo;

c) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social;

d) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Administração;

e) 01 (um) representante da Assessoria Especial de Segurança Pública e Defesa Civil;

f) 01 (um) representante do Órgão Municipal de Defesa do Consumidor (PROCON – Programa de Defesa do Consumidor;

g) 01 (um) representante do Poder Legislativo Municipal de Rondonópolis-MT;

h) 01 (um) representante do Hospital Regional de Rondonópolis (HRR);

i) 01 (um) representante da Unidades de Pronto Atendimento UPA;

j) 01 (um) representante do Departamento de Atenção à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde;

k) 01 (um) representante do Conselho Municipal de Saúde do Município de Rondonópolis-MT.

II – Não – Governamentais:

a) 01 (um) Representante de Sindicatos de Trabalhadores com base territorial no Município de Rondonópolis;

b) 01 (um) representante da Associação Comercial e Industrial de Rondonópolis (ACIR);

c) 01 (um) representante da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Rondonópolis (CDL)

d) 01 (um) representante de segmentos religiosos;

e) 01 (um) Representante de Movimentos Comunitários (Unisal/Uramb);

f) 01 (um) Representante de Entidades do Transporte Alternativo;

g) Um Representante dos Feirantes;

h) 01 (um) representante da Santa Casa de Rondonópolis;

i) 01 (um) representante da UNIMED;

j) 01 (um) representante do Hospital MATERCLIN;

k) 01 (um) representante da Associação dos Transportadores de Carga de Mato Grosso (ATC).