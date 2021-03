Conheça a professora que hoje vive da produção de doces em Rondonópolis

Foi com o gosto amargo do desemprego que a Claudia Sueco se reinventou profissionalmente. Pedagoga por formação, ela encontrou no doce uma forma sustentar a família.

Cláudia, moradora de Rondonópolis, trocou as salas de aula pela cozinha e hoje, poderia ensinar sobre empreendedorismo.

No começo da pandemia, provocada pelo novo coronavírus, a profissional ficou triste quando se viu sem contrato de trabalho. Mas, a determinação da empreendedora transformou esse momento negativo em ‘copos da felicidade’.

Ficou curioso? Assista a reportagem especial de Thiago Bomfim e entenda essa história: