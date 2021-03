Contribuintes já podem pagar IPTU 2021 com 20% de desconto ou parcelado

A Secretaria Municipal de Receita disponibilizou no site da Prefeitura o link para os contribuintes baixarem a guia de pagamento do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 2021 que pode ser pago em cota única com 20% de desconto até o dia 14 de abril. No mesmo local, os contribuintes também podem optar por fazer o pagamento em até oito parcelas.

Para ter acesso à página de impressão do boleto é preciso entrar no endereço www.rondonopolis.mt.gov.br, clicar no item Cidadão e depois em IPTU 2021. Em seguida será solicitado o número da matrícula do imóvel e o CPF do proprietário ou o CNPJ no caso de pessoa jurídica.

Para evitar a proliferação do novo coronavírus a Receita disponibiliza ainda outros canais de atendimento ao contribuinte pelos telefones 3411-3527 ou 3411-3524. Os boletos também podem ser solicitados via e-mail no endereço [email protected]

O vencimento do boleto para quem optar pelo pagamento em cota única é dia 14 de abril, mesma data de vencimento do boleto da primeira parcela do imposto que foi parcelado. As demais parcelas seguem com vencimentos sempre no dia 14 do mês subsequente.

A secretária da Receita Municipal, Erazilene Valentim, orienta que os contribuintes optem por fazer a retirada dos boletos via internet para evitar aglomerações no balcão de atendimento do Paço Municipal e com isso reduza o risco de contágio do novo coronavírus. “Outra vantagem de tirar a guia pelo site é a economia na taxa de emissão do boleto que tem custo de R$ 7,42, além é claro de fazer isso em casa, sem contato com outras pessoas evitando o contágio da covid-19”, ressalta.

Conforme dados do setor de cadastro imobiliário do município, neste ano foram lançados impostos de 79.736 imóveis prediais e 37.342 territoriais que representam um valor bruto de R$ R$ 86.311.320,71 e que corresponde a previsão de arrecadação do ano com IPTU.

As regras de pagamento e o calendário com as datas de vencimento das parcelas constam no decreto 9.877 publicado no dia 30 de dezembro de 2020 no Diário Oficial do município – Diorondon.