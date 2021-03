Córrego transborda e tráfego é desviado na BR-364

A Concessionária Rota do Oeste instituiu um desvio emergencial de tráfego na BR-364, na região de Juscimeira, em decorrência do transbordamento de um córrego existente no km 261 da BR-364, distante cerca de 500 metros de um thermas e hotel da região. O fluxo de veículos está sendo direcionado para a antiga pista da rodovia, desativada após a duplicação recente.

Embora as obras e a manutenção deste segmento da BR-364 ainda estejam sob a responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a Rota do Oeste atua na operação e organização do fluxo de veículos e colocou em prática o Plano de Contingência desde o início da manhã de hoje, quando houve o bloqueio da rodovia.

As equipes operacionais da Concessionária estão no segmento atuando na orientação dos motoristas para o novo trajeto a ser percorrido até que a água baixe e a pista tenha condições de passar por avaliação técnica.

Representantes do setor de Engenharia do DNIT já estão no local e os coordenadores desta área da Rota do Oeste também acompanham as atividades. A expectativa é que no início da tarde desta quinta-feira (18) a pista passe por vistoria e análise, que vão basear as medidas a serem adotadas.

Trecho do DNIT – Conforme amplamente divulgado desde o início da concessão da BR-163/364, em Mato Grosso, as obras de manutenção, conservação e duplicação no trecho entre Cuiabá e Rondonópolis são de responsabilidade do DNIT. Neste segmento, a Concessionária Rota do Oeste realiza os atendimentos operacionais, como prestação de serviços aos usuários, atendimentos às ocorrências de diversas naturezas, socorro mecânico etc.

O compartilhamento de obrigações entre Rota do Oeste e Governo Federal, neste trecho da BR-364, é prevista em contrato de concessão, firmado em 2014. Isso ocorre porque à época do leilão da BR-163, em 2013, o DNIT contava com serviços e empresas contratados para atuar neste segmento. Quando todos os serviços previstos para este trecho forem concluídos, o segmento será repassado para a Rota do Oeste que tem a concessão de 850,9 quilômetros da BR-163. A partir daí a manutenção passará a ser atribuição da Concessionária.