Corte de energia e auxílio serão votados hoje, ‘feriadão’ não entrou na pauta.

A Assembleia Legislativa deve realizar hoje a segunda votação do projeto que proíbe o corte de energia elétrica por 90 dias e também o que autoriza a criação e concessão de auxílio emergencial para pessoas atingidas pela crise causada pela pandemia de Covid-19. Já o projeto do Governo antecipando de feriados não entrou na pauta de votações de hoje. A expectativa era votar a medida em regime de urgência, mas houve um recuo em razão da resistência de vários deputados, prefeitos e lideranças empresariais.

A antecipação dos feriados foi sugerida pelo governador Mauro Mendes na semana passada como forma de reduzir a propagação do coronavírus e aliviar o colapso nas unidades de Saúde. O site AgoraMT teve acesso a uma minuta da proposta, que previa a suspensão de todas as atividades econômicas não essenciais em duas etapas – a primeira de quarta-feira (24) até 28/03 e a segunda iniciando quinta-feira santa (01) até o dia 04 de abril.

Deputados ouvidos pela reportagem disseram que estão discutindo pontos considerados polêmicos, como o fechamento de supermercados e a interrupção do transporte coletivo. Alguns parlamentares também defendem a redução do período.

As discussões devem prosseguir durante todo o dia e se houver consenso o projeto poderá ser apreciado amanhã pela Assembleia.

ENERGIA E AUXÍLIO

Já em relação aos projetos proibindo o corte de energia, apresentado pelas lideranças partidárias, e também ao que institui um auxílio emergencial temporário com recursos do próprio Estado a informação é de que já há uma maioria consolidada para a aprovação.

A proibição do corte foi aprovada em primeira votação na semana passada. A medida já foi aplicada em outros estados e aqui em Mato Grosso o projeto prevê que os débitos acumulados neste período poderão ser quitados posteriormente em até 10 parcelas – na contas de energia subsequentes, nas agências da concessionária ou por meio de cartão de crédito.

Com relação ao auxílio emergencial, o projeto prevê o pagamento de três parcelas de R$ 150 reais para famílias em situação de extrema pobreza já inscritas no cadastro único de políticas sociais do Ministério da Cidadania. Os recursos serão ofertados através do cartão magnético e os beneficiários devem utilizá-lo exclusivamente para a compra de alimentos.