Prefeito diz que vai cobrar vacinas junto ao Ministério da Saúde

“Vou interceder junto ao Ministério da Saúde nesta segunda-feira (22) para cobrar aquilo que é de direito do Estado de Mato Grosso (MT) e de Rondonópolis”, disse o prefeito José Carlos do Pátio (Solidariedade) durante uma reunião que ocorreu na tarde deste domingo (21), na Secretaria de Saúde, em Rondonópolis (MT).

Durante a reunião, o prefeito relatou sobre o aumento nos casos de pessoas contaminadas com a Covid-19 e apontou dados que mostram que MT está entre os quatro Estados do Brasil que mais registrou o avanço da doença.

O gestor demonstrou preocupação com o aumento de mortes no Estado e com a pouca quantidade de vacinas direcionadas a MT. Zé Carlos fez uma comparação da quantidade de imunizantes enviadas ao Estado de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.

“Nós temos uma população 25% maior que MS e MT recebeu em torno de 40% a menos de doses da vacina sendo que nossa população é maior. Somos um dos Estados que mais está morrendo gente. Não é justo MT ter uma população maior e receber menos que MS” relata o prefeito.

Ainda durante o pronunciamento, José Carlos disse que está fazendo de tudo para evitar o lockdown, mas que se precisar irá tomar atitudes.

“Estamos fazendo o possível para salvar vidas, mas nós queremos nosso direito de vacina para salvar nossa população. Estamos evitando o máximo possível de ocorrer o lockdown, mas se nós sentirmos que não temos mais retaguarda para segurar nós vamos tomar as atitudes” explica o prefeito.

Zé do Pátio ainda diz que está abrindo mais 10 UTI’s, bancadas pelo próprio Município e que irá continuar lutando para salvar vidas.

Até o momento dados do último Boletim Epidemiológico mostram que 535 pessoas já morreram por conta da doença em Rondonópolis.

VEJA A ENTREVISTA: