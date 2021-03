Na fila da COVID com bilhete de partida | Agora Mulher

Planos, projetos e pandemia, os 3 P’s de 2020. O início de qualquer ano vem cheio de expectativas, planos e projetos. Não foi diferente em 2020, porém não contávamos com uma pandemia, que nos tiraria do prumo e do rumo, lockdown, isolamento social, máscara, álcool em gel e o medo. Nos ajustamos, afinal somos seres humanos, mas aquilo que era para acabar em 40 dias, já se estendeu por um ano e sem expectativas de quando vai acabar.

Nunca em toda a história se viu falar em tanta morte por uma doença, é assustador nos últimos dias até olhar as mídias sociais, pois o que mais se vê são postagens de LUTO pela perda de entes queridos ou pessoas próximas da gente. A doença inicialmente conhecida por doença de “rico” se mostrou ser bem democrática e já não se tem um grupo de risco específico, tem matado pessoas de qualquer idade, saudáveis ou não.

Mas ainda temos muitas pessoas que agem como se a doença não estivesse aí, como se o sistema de saúde do Brasil não tivesse colapsado ou como se fossem inatingíveis e esse comportamento tem colaborado para o caos que presenciamos.

A vida é o maior bem que qualquer ser humano recebe em toda a sua existência. Qualquer coisa que tenha ou pretenda conquistar depende dela, por isso precisa ser tratada com honra e respeito. Enquanto o ser humano não compreender essa lição tão básica, a humanidade sofrerá as consequências.

Vivemos um momento difícil, que poderia ser usado para evolução da consciência humana. Vejo muitos movimentos nesse sentido surgindo em todo o mundo, mas ainda é infinitamente menor do que das pessoas que continuam presas em um mundo egoísta e individualista, onde o prazer pessoal está acima de tudo e de todos.

Mesmo diante de tantas mortes anunciadas diariamente, mesmo diante do colapso na saúde pública, muitas pessoas só se preocupam de fato com a questão quando afeta algum familiar ou pessoa muito próxima.

Eu sei, é frustrante ter prejuízos financeiros, interromper planos e projetos, afinal passei por isso também e estou precisando me reinventar para esse novo momento, da mesma forma que muitas outras pessoas, mas não vou fazer isso a qualquer custo, pois a minha vida é preciosa demais, assim como a sua também é.

Agora, mais do que nunca é hora de praticarmos a empatia, nos colocarmos no lugar do outro e cuidar do nosso bem maior, que é a nossa vida. Temos que cobrar do poder público para que faça a parte dele, mas também temos que fazer a nossa.

Quanto tempo mais isso vai durar, não sabemos, então vamos fazer nossa parte neste processo evolutivo. Tantas mortes não podem ser em vão. Aqueles que ficarem tem a responsabilidade de tornar este, um mundo melhor. Precisamos valorizar a vida e abrir mão do individualismo que ainda faz parte entre muitos de nós.

Se não fizermos isso, tudo terá sido em vão. Abrir mão agora para ter ali na frente. A pandemia serviu para nos mostrar que a saída não está no dinheiro que se ganha ou que se tem. Morreram ricos e pobres. Letrados e analfabetos. Ateus e religiosos. Nada segurou, não existiu um único elemento que colocasse esse ou aquele em vantagem.

Neste ano entendemos que sim, somos iguais. Finitas vidas singrando os mares da existência numa embarcação frágil e susceptível às menores intempéries.

Deixemos todo o orgulho de lado e sigamos irmanados e cientes de nossa finitude. Tudo pode acabar em pouco tempo, tempo que não temos. Um pequeno mal estar que evolui para uma dificuldade absurda para respirar e depois a internação, intubação e quiçá a morte solitária. Nenhum adeus, nenhuma despedida, apenas um rosto que será guardado na memoria, uma história deixando de ser escrita, um gosto amargo de impotência e tristeza a nos acompanhar.

Que o bom Deus nos livre de todo o mal, assim como pedimos na oração do Pai Nosso e que tenhamos tempo. Tempo para a vacina. Tempo para a vida que neste momento simplesmente escorre por entre nossos dedos sem ao menos nos dar uma opção de escolha.

Enquanto a vacina não chegar estamos todos na fila com o bilhete de partida guardado na carteira. Só temos mesmo a opção de evoluirmos enquanto seres humanos e torcer que Deus nos livre mesmo de tudo que está acontecendo por ai.