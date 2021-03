Registro de morte de idosos em Rondonópolis cai e de adultos dispara

Caiu consideravelmente o número de idosos que morrem vítimas da Covid-19 em Rondonópolis-MT, já de adultos disparou em 2021. As informações são do Painel Covid, plataforma disponibilizada pela Secretaria Estadual de Saúde.

A ferramenta mostra que de todas as mortes causadas pelo novo coronavírus ano passado em Rondonópolis, 71,5% eram de idosos, ou seja, pessoas com mais de 61 anos. Pessoas entre 20 e 60 anos eram 28% das mortes e 0,5% tinham menos de 19 anos.

Neste ano, a morte de idosos representa 60,4% do total, ou seja, queda superior a 10% com relação as registradas ano passado.

Por outro lado, a de adultos disparou para 38,7% do total, e de pessoas de 19 anos subiu para 0,9% do total.

Ao longo da pandemia do novo coronavírus, 590 pessoas morreram em Rondonópolis com Covid-19, de acordo com dados da Saúde Estadual.

Para o governo de Mato Grosso a queda na média de mortes de idosos é resultado do processo de vacinação dos grupos prioritários.