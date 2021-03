Cuiabá retoma toque de recolher, barra comércio após às 18h e veta shows

A partir da próxima quarta-feira (3), Cuiabá-MT retoma o “toque de recolher” e fica proibida a circulação de pessoas entre às 23h e às 5h, de segunda-feira à domingo.

O comércio da Capital, varejista e atacadista, poderá funcionar de segunda à sábado, das 8h às 18h, vedada a abertura aos domingos e feriados. A exceção fica por conta de farmácias e postos de combustíveis. Já os supermercados, podem abrir das 6h às 22h.

Além disso, também a partir de amanhã, ficam suspensas as atividades realizadas em casas de shows, boates ou similares. As determinações seguem até o próximo dia 21, podendo ser prorrogadas.

Todas essas medidas estão previstas em um novo decreto baixado pelo prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) e que foram anunciadas por meio de uma live na tarde desta terça-feira (2).

“Estamos muito sensíveis ao medo do trabalhador cuiabano em perder seu emprego. Essas são as medidas que entendemos ser as mais adequadas para juntos podermos superar esse momento com o menor trauma possível”, disse o prefeito.

“O setor produtivo, se não trabalhar, passará fome, necessidade e poderá quebrar”, acrescentou Emanuel.

As medidas estão sendo tomadas por conta do aumento expressivo de casos de Covid-19 em Mato Grosso e, consequentemente, na Capital.

Cuiabá, inclusive, figura na lista de municípios classificados como risco alto de contaminação para o novo coronavírus, conforme dados da Secretaria de Estado de Saúde.

Outras medidas

O decreto do Município ainda prevê outras medidas como o funcionamento de bares e restaurantes, de segunda à domingo, das 11h às 22h.

As distribuidoras de bebidas, funcionam também de segunda à domingo, das 10h às 22h, vedado o consumo no local.

Para a prestação de serviços geral, o funcionamento é de segunda à sábado, das 8 às 18 horas.

Já para atividades industriais não foi fixada nenhum tipo de restrição de dias ou horários.

Os clubes de lazer podem abrir entre segunda e domingo, 6h às 20h, porém fica proibida a prática de atividade coletiva, esportiva ou de lazer.

A frota de ônibus está mantida em sua integralidade.