Cuscuz com legumes

Ingredientes

3 CEBOLAS pequenas

1 colher de sopa de MANTEIGA GHEE

SAL a gosto

CÚRCUMA a gosto

COMINHO a gosto

PIMENTA DO REINO (branca e preta) a gosto

2 CENOURAS médias

200 gramas de MOLHO DE TOMATE

1 ABOBRINHA

1 BERINJELA

ALCAPARRA a gosto

½ xícara de CUSCUZ MARROQUINO

CURRY a gosto

CANELA a gosto

CASTANHA DE CAJU a gosto

DAMASCO a gosto

SALSINHA a gosto

Modo de preparo

Pique a cebola e coloque para refogar com a manteiga ghee.

Adicione o sal, cúrcuma, cominho e pimenta do reino, misture em fogo baixo.

Pique a cenoura e acrescente na panela, adicione o molho de tomate e água fervente até cobrir os ingredientes. Tampe e deixe cozinhar (a cenoura leva mais tempo, por isso é colocada primeiro).

Corte a abobrinha e a berinjela, acrescente na panela, acerte o tempero e adicione as alcaparras. Feche a tampa novamente.

Enquanto os legumes cozinham, tempere o cuscuz com sal, curry e canela. Misture bem e despeje água fervente até cobrir a mistura. Deixe hidratar por 3 minutos.

Pique as castanhas, os damascos e a salsinha.

Coloque o cuscuz já hidratado na panela junto as castanhas, damascos e salsinha. Misture bem, feche a panela e desligue o fogo enquanto prepara os acompanhamentos.

Sirva o cuscuz com folhas de ora-pro-nóbis e um ovo frito, se quiser.

Aproveite!