Cuscuz paulista fácil

INGREDIENTES

1/2 xícara de azeite

1 cebola picada

1 lata de molho de tomate

2 latas de agua

1 lata de evilha

1 lata de milho verde

1 pimentão picado

2 latas de sardinha

Cheiro verde e temperos a gosto

1 caldo de galinha

3 xícaras de farinha de milho

3 ovos cozidos tomates para decorar

MODO DE PREPARO

Refogue no azeite cebola, pimentão, azeitona, milho, ervilha, molho, caldo de galinha, a sardinha, cheiro verde,.

Coloque a água e quando ferver acrescente a farinha de milho.

Unte uma forma com óleo e enfeite com tomates, sardinha e ervilha, algumas folhinhas de cheiro verde.

Coloque a massa e deixe esfriar.

Desenforme depois de frio.