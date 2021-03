Das 160 novas UTI’s, 20 serão instaladas em Rondonópolis nas próximas semanas

Rondonópolis será contemplada com 20 novos leitos de UTI para o combate a Covid-19 já nas próximas semanas. O anuncio foi feito pelo Governador Mauro Mendes na tarde desta quarta-feira (10).

No último boletim divulgado pelo município, 13 pessoas aguardavam por um leito. A sobrecarga nos hospitais particulares já passou dos 900%.

As unidades serão instaladas no Hospital Regional de Rondonópolis que hoje já tem 10 leitos exclusivos para a doença.

“Fizemos uma verdadeira força-tarefa para superar nossa maior dificuldade, que é encontrar profissionais e empresas para prestar serviços médicos para casos de covid-19. Agora a meta é entregar esses leitos no prazo mais curto possível, para salvar mais vidas”, relatou o governador.

Rondonópolis registrou no ultimo boletim mais três mortes por Covid. Um homem de 74 anos morreu no hospital Unimed, outro de 81 anos no Hospital Regional e uma mulher de 58 no hospital Santa Casa.

O município informou ainda que 60 pacientes de outras cidades estão ocupando os leitos disponíveis nesta cidade.