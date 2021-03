Delegado volta a criticar MPE: “vale-Covid é escárnio”

O delegado Flavio Stringueta classificou como “escárnio” o pagamento de um auxílio saúde de R$ 1 mil a promotores e procuradores de Justiça do Ministério Público Estadual (MPE). O auxílio, que está sendo tratado como “vale Covid” havia sido suspenso no ano passado, mas agora recebeu o aval do Conselho Nacional do Ministério Público.

“Gostaria que algum nobre representante dos ‘doutores da lei‘ do MPE/MT se manifestasse publicamente contrário a esse escárnio, em favor da moralidade e da sociedade. Aguardemos”, escreveu Stringueta, em um artigo encaminhado a imprensa.

Há poucos dias, o delegado já havia escrito um texto, no qual apontava o MPE como a instituição “mais imoral”. As críticas, naquela ocasião faziam alusão a compra de mais de R$ 2,2 milhões em smartphones aos membros da instituição.

O artigo gerou polêmica e o delegado acabou sendo exonerado da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO).