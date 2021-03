Deputada diz que decisão de Fachin é reparação histórica a Lula

A deputada federal Rosa Neide (PT) classificou como “justa” a decisão proferida pelo ministro Edson Fachin, do STF (Supremo Tribunal Federal), anulando as condenações contra o ex-presidente Lula (PT), no âmbito da Operação Lava Jato.

Com a decisão dada nesta segunda-feira (8), Lula se torna elegível novamente.

“O ministro anulou todas as condenações, fazendo justiça e deixando Lula elegível. Ele nunca poderia ter perdido a liberdade dele. Ele foi para cadeia de forma injusta e a justiça tardou, mas não faltou”, afirmou a deputada.

“Lula deve ter um julgamento justo, como a Constituição brasileira assim encaminha. Ele precisa receber esta anulação com todas as honras”, emendou a parlamentar.

Ainda segundo ela, as condenações sofridas pelo ex-presidente e que resultaram em sua inelegibilidade foram fruto de um conluio econômico e político.

Também conforme Rosa Neide, o único intuito era retirar Lula do cenário eleitoral já que, segundo a petista, havia uma certeza de que ele sairia vitorioso nas urnas, caso disputasse a eleição presidencial de 2019.

“Lula ganharia a eleição passada, mas não foi candidato porque houve um conluio da justiça com políticos brasileiros e de fora do País, com a área economia mundial, especialmente dos EUA. Um conluio para tirá-lo da disputa”, afirmou.

“A decisão do ministro em relação ao processo é o resultado do que foi feito de desonestidade com relação ao ex-presidente. Hoje é um dia que todos os que respeitam a democracia têm que comemorar”.

Anulação

As condenações anuladas são relacionadas a Justiça Federal no Paraná no âmbito da operação Lava Jato.

São elas: triplex do Guarujá, sítio de Atibaia e doações ao Instituto Lula.

Agora, as denúncias serão analisadas pela Justiça Federal do Distrito Federal.