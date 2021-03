Deputada pede transferência de pacientes Covid-19 para Manaus

A deputada estadual Janaina Riva (MDB) solicitou ao secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, que avalie junto ao Ministério da Saúde a possibilidade de transferir pacientes com a Covid-19 de Mato Grosso para Manaus (AM).

A ideia é realizar a transferência de pessoas com casos mais graves da doença e que necessitam de internação em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Conforme boletim divulgado pela Saúde nesta segunda-feira (29), Mato Grosso tem hoje 183 pacientes na fila de espera por UTI.

“Existe um grande número de pacientes mato-grossenses acometidos pela Covid-19, os quais encontram-se desassistidos com a ausência de vagas de UTI no estado de Mato Grosso”, justificou a deputada, em um ofício encaminhado ao secretário.

Janaina disse ter feito um contato prévio com a secretaria de Saúde de Manaus, recebendo a informação de que há leitos disponíveis naquela cidade.

“Insta ressaltar que o Estado do Amazonas utilizou protocolo de enfrentamento ao Covid com cooperação interestadual, o qual deve ser realizado em Mato Grosso. Assim, devem ser envidados todos os esforços necessários para implantação do respectivo protocolo, referente a vagas de UTI, com o objetivo único de salvar vidas mato-grossenses”, acrescentou a deputada.

Em uma publicação em suas redes sociais, Janaina disse ter recebido relatos de que em todo Estado há paciente intubados enfermarias, corredores e até em centros cirúrgicos das unidades hospitalares, dada a falta de UTIs.

Segundo ela, o secretário Gilberto Figueiredo informou que já está em tratativas com o Ministério da Saúde e com o estado do Amazonas.