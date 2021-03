Deputada revela descontentamento da base com governo Mendes

Membro da base governista na Assembleia Legislativa, a deputada estadual Janaina Riva (MDB) fez críticas contundentes à postura do governador Mauro Mendes (DEM), em razão da falta de diálogo com os parlamentares.

Segundo ela, a insatisfação atinge outros aliados de Mendes, a exemplo do deputado Eduardo Botelho (DEM).

“O que tenho tentado é fazer com que o governo nos ouça e entenda que ninguém ali está fazendo politicagem. A gente tem uma preocupação com o comportamento do governo nesse momento da pandemia. Eu considero o governo ainda muito distante da população. Tinha que ser um comportamento mais humano, mais próximo, mais solidário”, disse a deputada.

“Como membro da base, me sinto na obrigação de fazer essas críticas. Agora, é difícil quando fala uma vez, duas, três, quatro e parece que não estamos falando. Isso não é uma insatisfação só minha, vários deputados estão com pouca paciência em meio as dificuldades que temos tido de relacionamento”, emendou ela.

A deputada chegou a afirmar que, em muitos momentos, a postura de Mendes se equipara a de seu antecessor, o ex-governador Pedro Taques, a quem Janaina fazia ferrenha oposição.

Na visão da deputada, o governo não “acolhe com prioridade” os apontamentos e sugestões feitas pelo Legislativo.

Um dos exemplos, segundo ela, é o projeto que trata da alíquota de contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas do Estado, cujo debate ocorre há meses sem uma definição clara.

“Por questões como essa, a gente perde um pouco a paciência. Eu esperava, principalmente, quando fui ser base, que o governo tivesse uma postura diferente do governo Pedro Taques. E muitas coisas agora vejo muito parecido, principalmente, nesse ponto de não ouvir a Assembleia”, argumentou.

“Por parte de muitos membros da base essa relação está desgastada. E não vejo esforço nenhum por parte do governo para tentar reconstruir isso. O governo, com ajuda da Assembleia, conseguiu muito melhorar o Estado. Mas falta o social, o relacionamento com a Assembleia. A gente não vive um sistema onde só o governador determina tudo”, concluiu Janaina.