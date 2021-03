Lúdio critica politização entre Mendes e Emanuel: “Um faz A, outro quer fazer B”

O deputado estadual Lúdio Cabral (PT) criticou a postura do prefeito de Cuiabá-MT e do governador Mauro Mendes (DEM), no que diz respeito à condução das medidas de restrição adotadas no combate à Covid-19.

Segundo ele, mesmo passado quase um ano do início da pandemia em Mato Grosso, os dois não conseguem falar a mesma língua e estão politizando o tema.

Um exemplo claro, segundo o deputado, foram os decretos baixados pelo Estado e pelo Município nesta semana. Enquanto Mendes adotou medidas mais restritivas, Emanuel resolveu flexibilizar horários e dias de funcionamento de alguns setores.

“Tenho certeza que se a decisão do Governo fosse mais flexível, a decisão de Cuiabá seria mais dura. Como a decisão do Governo foi relativamente dura, aí o prefeito de Cuiabá quis tomar decisões mais flexíveis. Se um faz A, outro quer fazer B. As decisões dos governos deveriam ser sintonizadas e não havia necessidade de querer reinventar a roda agora.”, criticou.