Deputado diz que MT pode enfrentar “sucessivas ondas de dor e morte”

O deputado estadual Lúdio Cabral (PT) voltou a defender a adoção de quarentena em Mato Grosso, como forma de conter o avanço desenfreado da Covid-19.

Segundo ele, caso tal medida não seja adotada, o Estado poderá enfrentar uma situação ainda mais grave da pandemia, contabilizando um alto número de óbitos em decorrência da doença.

“Volto a insistir, com contágio acelerado e colapso na saúde, a ampliação de leitos deve ser acompanhada de quarentena, auxilio financeiro e vacinação. Do contrário, o vírus seguirá seu curso evolutivo sem obstáculos e a pandemia será prolongada, com sucessivas ondas de dor e morte”, disse o deputado.

Lúdio, que é médico sanitarista, disse que o esforço do Estado em abrir leitos – sejam clínicos ou de UTIs – pode ser em vão, caso não haja um endurecimento das medidas restritivas.

Ele defende, por exemplo, o funcionamento somente daquelas atividades consideradas essenciais, por um prazo de 14 dias.

“As medidas centradas em ampliar a capacidade do sistema de saúde são importantes, mas sozinhas terão efeito limitado. Precisamos evitar que as pessoas adoeçam, reduzindo a necessidade de internações e de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI)”, disse.

“Abrir leito de UTI que ofereça assistência de qualidade é importante para atender e tratar mais pacientes. Infelizmente, no cenário que estamos vivendo, vamos internar 100 pessoas e depois haverá outras 100 pessoas na fila aguardando por um leito”, emendou o parlamentar.