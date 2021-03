Deputado diz que, sem vacinação, policiais podem cruzar os braços

O deputado estadual Elizeu Nascimento (PSL) afirmou ser favorável a inclusão de policiais na fila de prioridade da vacinação contra a Covid-19.

Ele disse, inclusive, ver uma “inversão de valores” quando se fala na possibilidade de incluir detentos na lista de imunização, em detrimento das forças que segurança que estão na linha de frente dos trabalhos.

“Vejo que os policiais não descartam cruzar os braços. As forças de segurança precisam ser imunizadas até para continuar contribuindo com o Estado, especialmente no que diz que respeito aos trabalhos de combate às aglomerações”, disse.

“Hoje, esses profissionais não estão sendo reconhecidos. É ima incoerência, por exemplo, tratar de vacinação de presos. Eles estão confiados, enquanto os policiais estão diariamente no combate à criminalidade e às aglomerações e festas clandestinas”, emendou.