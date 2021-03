Deputado e vereadores apresentam proposta para facilitar testagem da Covid-19

Foto: SAMANTHA DOS ANJOS FARIAS

No propósito de buscar soluções e aplicar estratégias para amenizar os impasses existentes na saúde pública e o aumento da disseminação da Covid-19 em Rondonópolis, o deputado estadual Delegado Claudinei (PSL), juntamente com os vereadores Dr. José Felipe Horta Junior (Pode) e Subtenente Guinâncio (PSDB), foram ao 18° Grupo de Artilharia de Campanha (GAC) onde se reuniram com o tenente-coronel Luciano Bittencourt Abreu, comandante da unidade. Também esteve presente o capitão e oficial de operações, Brandt.

Inicialmente, Claudinei solicitou algumas informações e orientações sobre a possibilidade de instalar um Hospital de Campanha do Exército na região. Segundo o comandante, existe no país somente duas estruturas instaladas e deu detalhes quanto à organização dos envolvidos, funcionamento e operação por parte do Exército. “É uma estrutura grande para fazer cirurgias, é custosa a operação e a aquisição. É um quartel dentro de instalações que se montam, tem um corpo médico, um comandante. Isso é gerenciado pelo comando do Exército”, detalha.

Hospital

O comandante explica que para a instalação desse tipo de hospital é necessário o envolvimento e parcerias das Secretarias de Saúde das esferas municipal e estadual, Ministérios da Saúde e Defesa. “O pedido chegaria ao Ministério da Defesa que determinaria ao Exército para a montagem do hospital de campanha em determinada cidade, dentro da importância daquela ação. Até o Ministério da Saúde poderia solicitar para um outro local”, esclarece Bittencourt.

Com a complexidade do processo, o tenente-coronel foi claro ao dizer que, em Rondonópolis, considera não ter referência para instalar esse tipo de hospital e ser difícil concretizá-lo. Diante disso, após os devidos esclarecimentos, os parlamentares apresentaram outras propostas e sugestões, a fim de verificar o melhor caminho a ser conduzido, na tentativa de gerar um incremento no atendimento, neste período da pandemia, para a população rondonopolitana.

Testagem

O vereador José Felipe, antes de ocupar a cadeira na Câmara Municipal, atuava como médico no Sistema Único de Saúde e consultório médico particular. Neste período, durante o atendimento aos pacientes com suspeita de Covid-19, ele encaminhava para a Praça Brasil que tinha barracas para a realização de testagem. Essa iniciativa fazia parte do programa “Missão Cidadã” que foi conduzida por comerciantes.

“Teve essa ação no ano passado que foi um divisor de águas. Eu era médico do SUS e de um consultório. Os pacientes que tinham suspeita de Covid eu encaminhava para a Praça Brasil. Eu achei interessante que era um atendimento que a população tinha mais acesso. Cheguei a dar a ideia ao secretário de saúde para assumirem um atendimento igual ao que teve o Missão Cidadão”, comenta o parlamentar.

Sentinela

Felipe ressalva que, atualmente, Rondonópolis conta com cinco unidades com o projeto Sentinela – instaladas nos Postos de Saúde da Família (PSFs) -, para atendimento, consultas e realização de exames somente para casos de Covid-19. Essa iniciativa teve início em junho do ano passado devido a elevação de casos do novo coronavírus na cidade.

Ele defende que os PSFs têm que retornar o atendimento às outras enfermidades, como hipertensão e diabetes, pois não existe só Covid-19. Com isso, sugere a aplicação de atendimento em praças com a linha aplicada pelo programa “Missão Cidadão”. “Defendo a volta do atendimento da Praça, pois eu vi o resultado no meu consultório. Fazer a testagem e ter o resultado, muda muito. Assim, evita a disseminação do vírus”, explica o vereador que já foi médico oficial do 44º Batalhão de Infantaria Motorizado, em Cuiabá, no ano de 1998.

O deputado Claudinei concorda em manter as unidades de atenção básica na ativa. “São cinco unidades que só atendem casos de Covid-19. Realmente, temos que ver que a população sofre com outras doenças e precisa ter a assistência de saúde necessária. Enfrentamos o colapso na saúde e não podemos deixar desamparado aqueles que necessitam de outro tipo de atenção que não seja a Covid-19. O Missão Cidadã foi um passo importante e a retomada deste projeto, quem ganha é a população”, diz o deputado.

Bittencourt salienta que esse tipo de ação é possível com a participação do Exército. “Essa ideia é muito boa. Foi muito boa essa vinda de vocês, aqui. Essa proatividade. Podem contar com este apoio nestes termos. Criar duas novas praças com o Missão Cidadão para este fim. Vai ficar bom e o Exército pode apoiar”, prontifica o comandante que disse que será possível dar o suporte com barracas e, até mesmo, a descontaminação da estrutura.

Em comum acordo, os parlamentares encaminharão essa sugestão ao prefeito José Carlos do Pátio (SD), para possível parceria e, assim, verificar a possibilidade da implantação dessas barracas, em pelo menos duas praças da cidade, onde há um fluxo maior de pessoas.