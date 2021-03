Deputado “ignora” Emanuel e defende reeleição de Mendes

No que depender da bancada do MDB na Assembleia Legislativa, o apoio da sigla à uma eventual reeleição do governador Mauro Mendes (DEM) está garantido.

Segundo o deputado dr. João (MDB), Mendes pegou o Estado em “situação deplorável” e está conseguindo mostrar ações e entregar obras à população.

O emedebista se opõe, inclusive, a uma possível candidatura do prefeito da Capital, Emanuel Pinheiro (MDB) ao Palácio Paiaguás.

“O MDB deve continuar apoiando o Governo Mendes. Pegou MT em um estado deplorável, arrebentado. Está fazendo muita coisa, mostrando competência e a Assembleia tem ajudado bastante. Do jeito que está indo, o caminho natural é apoiá-lo”.