Deputados aprovaram proibição de corte de energia e auxílio emergencial

A Assembleia Legislativa hoje aprovou hoje em segunda votação os projetos que proíbem o corte de energia em Mato Grosso por 90 dias e também a instituição e concessão de um auxílio emergencial para famílias em situação de extrema pobreza. As duas medidas tem como justificativa amenizar o impacto das crises econômica e sanitária deflagradas pela pandemia de Covid-19. Os projetos seguem agora para o Poder Executivo, que pode sancioná-los ou vetar as medidas.

Antes da votação em plenário a proposta de suspensão do corte de energia recebeu parecer oral da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), que recomendou a aprovação. Se o Poder Executivo acatá-lo a concessionária Energisa estará impedida de suspender por 90 dias, a partir da publicação da lei, o fornecimento de energia elétrica do consumidor que estiver inadimplente.

Os beneficiários poderão quitar as dívidas referentes a este trimestre nas contas de energia subsequentes, em até dez parcelas. Este pagamento poderá ser feito também nas agências da concessionária ou por cartão de crédito.

A proibição temporária do corte de energia já foi adotada em outros Estados e considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A proposta foi apresentada em conjunto pelos líderes partidários da ALMT.

AUXÍLIO ESTADUAL

O Projeto de Lei nº 159/2021, dispondo sobre a criação e concessão de auxílio emergencial, também teve parecer favorável da CCJR antes da aprovação em plenário. Ele será pago recursos do Estado às pessoas de baixa renda já inscritas no Cadastro do Ministério da Cidadania.

O auxílio emergencial vai beneficiar 100 mil famílias e terá duração de três meses em Mato Grosso, com custo estimado em R$ 55 milhões. Do valor disponibilizado, R$ 45 milhões serão aportes da “Fonte 100” do governo e R$ 10 milhões oriundos do “duodécimo” da própria Assembleia Legislativa. Cada família vai receber uma parcela de R$ 150 reais ao mês, durante a vigência do auxílio.

Outro projeto aprovado em segunda votação foi o 158/2021, mensagem governamental 32/2021, que autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial, incluindo na Lei nº 11.300 de 27 de janeiro de 2021. Trata-se de um crédito especial para o programa “Desenvolve MT”, em parceria com a Assembleia Legislativa, que abre crédito excepcional para atender os micros e pequenos empreendedores em Mato Grosso.

O Projeto de Lei autoriza o Governo do Estado a conceder o valor de R$ 55 milhões em linhas de créditos para o setor de eventos, bares e restaurantes, durante a pandemia da covid-19. O PL 158/2021 teve parecer oral da CCJR.