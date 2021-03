Descumprimento ao decreto | PM dispersa aglomeração e treze pessoas são detidas

Treze pessoas foram presas e multadas e uma adolescente apreendida durante a ‘Operação Dispersão IV’ pela Polícia Militar (PM) pelos crimes de infringir determinação do poder público, corrupção de menor e desobediência. A detenção aconteceu em um estabelecimento no Bairro Jardim Pindorama, na noite dessa quinta-feira (25), em Rondonópolis (MT).

A guarnição recebeu a informação de que no local estava ocorrendo aglomeração de pessoas. Diante dos fatos, a PM foi no endereço e constatou a veracidade da denúncia.

Conforme informações da PM no local tinha três crianças que foram entregues aos tios responsáveis e as mães foram conduzidas.

Todos os envolvidos foram encaminhados a 1ª Delegacia de Polícia (1ª DP) para providências cabíveis.

Vale ressaltar que o estabelecimento não possui alvará para funcionamento.

O caso consta no Boletim de Ocorrência (bo) n° 2021.77069.

OUTRO CASO

Outra ocorrência foi registrada no Bairro Sítio Farias, na noite dessa quinta-feira (25), em Rondonópolis (MT). A PM recebeu uma denúncia informando que em uma residência havia uma aglomeração de 30 pessoas.

No endereço a Polícia encontrou vários veículos estacionados na frente da resistência. A proprietária da casa declarou que todos moravam no endereço.

Diante do fato, todos foram orientados a evitar aglomeração e o BO foi registrado para conhecimento do caso.

O caso consta no Boletim de Ocorrência (bo) n° 2021.77079.

MAIS UM CASO

No início da madrugada dessa sexta-feira (26), na Vila Aurora II, a guarnição foi acionada para atender à uma solicitação via 190, de aglomeração que estaria acontecendo em um apartamento do prédio de um residencial.

Na frente do edifício foi observado pela guarnição que em um apartamento estava havendo uma confraternização com som alto e aglomeração.

Foi solicitado ao porteiro do prédio, que entrasse em contato com o proprietário do apartamento, porém ele não conseguiu fazer contato com o morador bem como dificultou acesso da guarnição ao prédio.

A guarnição solicitou apoio ao oficial do Comando de Policiamento Urbano (CPU) onde foi feito uma autuação ao porteiro.

Após bastante insistência foi possível conversar com a sindica, e ela apresentou o CNPJ do prédio e foi feita a autuação de n° 212/2021. Diante dos fatos o Boletim foi registrado para providências cabíveis.

O caso consta no Boletim de Ocorrência (bo) n° 2021.77087.