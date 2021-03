Detran suspende atendimento presencial em todo Mato Grosso

Diante do avanço da pandemia do Covid-19 em Mato Grosso e em atendimento ao decreto estadual n°874 de 25 de março de 2021, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT) informa que suspenderá o atendimento presencial em todas as unidades da autarquia no Estado a partir da próxima segunda-feira (29).

Os serviços online irão permanecer 24 horas por dia.

A suspensão imediata das atividades de atendimento ao público, inicialmente, será pelo prazo de 10 dias. Na quinta-feira (25), foi divulgado pelo Governo do Estado o panorama da situação epidemiológica do Covid-19 em Mato Grosso, em que 50 municípios constam com a classificação de risco muito alta e 91 na categoria de risco alto para a contaminação do coronavírus.

Portaria Contran

Após ofício encaminhado pelo presidente do Detran-MT, Gustavo Vasconcelos, ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) sobre o atual cenário da pandemia do Covid-19 em Mato Grosso, o Denatran, por meio do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), sensível à situação, acatou as solicitações do Detran-MT e publicou, no Diário Oficial da União que circula nesta sexta-feira (26.03), a portaria nº 210 que dispõe sobre os prazos de processos e procedimentos relacionados ao trânsito em Mato Grosso, por força das medidas de enfrentamento a pandemia do Covid-19 no Estado.

Ficam prorrogados por TEMPO INDETERMINADO os seguintes prazos:

– Renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e das Autorizações para Conduzir Ciclomotor (ACC) vencidas desde 1º de março de 2020 e com vencimento a partir de 26 de março de 2021;

– Registro e licenciamento do veículo novo adquirido a partir de 12 de fevereiro de 2021;

– Transferência de propriedade de veículo adquirido a partir de 29 de janeiro de 2021;

– Apresentação de defesa prévia e de indicação do condutor infrator encerrada desde 1º de março de 2021, para as notificações de autuação (NA) já enviadas;

– Apresentação de recurso encerrada desde 1º de março de 2021, para as notificações de penalidade (NP) expedidas;

– Apresentação de recursos em processos de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação encerrada desde 1º de março de 2021;

Para fins de fiscalização, as medidas têm aplicação em âmbito nacional, devendo ser observadas por todos os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito.