Detran suspende provas teóricas e práticas de direção

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT) informa que está suspensa, a partir desta segunda-feira (22), a realização de prova teórica e prática de direção em 43 municípios do Estado que se encontram com risco muito alto e alto de contágio do novo coronavírus, conforme o Boletim Informativo n° 375 da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT).

As provas estão suspensas, temporariamente, nas seguintes cidades: Cuiabá, Várzea Grande, Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Campo Novo do Parecis, Campo Verde, Cláudia, Diamantino, Guarantã do Norte, Juara, Lucas do Rio Verde, Matupá, Nova Mutum, Peixoto de Azevedo, Poconé, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sinop, Sorriso, Tangará da Serra, Alto Taquari, Aripuanã, Brasnorte, Canarana, Carlinda, Chapada dos Guimarães, Colniza, Figueirópolis D’Oeste, Itaúba, Marcelândia, Nova Canaã do Norte, Paranatinga, Planalto da Serra, Santa Cruz do Xingu, Santa Rita do Trivelato, São Félix do Araguaia, Sapezal, Tabaporã, Tapurah, Vila Bela da Santíssima Trindade e Vila Rica.

A suspensão temporária será pelos próximos 15 dias, para evitar a aglomeração de pessoas, podendo este prazo ser revisto a qualquer momento.

Risco baixo e moderado

Nas cidades que estão com a classificação moderada e baixa de contágio do novo coronavírus, conforme o Boletim Informativo n° 375 da Secretaria Estadual de Saúde, e que possuem banca fixa de examinadores, a aplicação das provas teóricas e práticas serão mantidas, seguindo todas as medidas de prevenção ao contágio do vírus.