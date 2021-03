Diálogo mostra que recusa tem motivação política

Nem economia, nem saúde e nem vidas humanas. A resistência do Governo Federal às medidas de distanciamento mais rígidas, como o lockdown, tem motivação política. É o que mostram trechos da conversa do presidente Jair Bolsonaro com a médica Ludhmila Hajjar, que recusou o convite para a assumir o Ministério da Saúde.

As conversas foram divulgadas por vários sites e o trecho mais explícito foi compartilhado nas redes sociais do deputado federal Valdir Barranco (PT) – que está internado para tratamento de Covid.

“Você não vai fazer lockdown no Nordeste para me foder e eu depois perder a eleição, né?”, indagou Bolsonaro durante um espécie de sabatina feita com a médica no domingo.

Ludhmila é contra um lockdown nacional, mas explicou ao presidente que as medidas de distanciamento mais restritivas são adequadas em situações extremas, nos locais onde o número de doentes e de óbitos exijam isso.

Valdir Barranco deu destaque ao caso. Ele ressaltou que Ludhmila é uma cardiologista renomada e que sempre se pauta pela ciência, enquanto o presidente se notabiliza pelo negacionismo científico.

“Nega tudo, morre abraçado com a cloroquina e sempre participa de aglomeração. Nunca foi pelo povo, pilhas de corpos pelo poder!!”, denunciou o parlamentar.

Integrantes do governo federal tem tentando minimizar o episódio, negando inclusive que tivesse ocorrido um convite formal à médica. O fato é que só após o anúncio da recusa houve a divulgação do nome de Marcelo Queiroga, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, para substituir o ministro Eduardo Pazuello.