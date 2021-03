“Disponibilidade de UTIs não acompanha velocidade de disseminação do vírus”

O secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo afirmou que, mesmo com todo o esforço do Governo para abrir novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTIs) para pacientes Covid-19, a pandemia chegou a um nível que não é possível fazer frente à velocidade de disseminação do vírus.

Conforme o secretário, Mato Grosso dispõe hoje de aproximadamente 500 leitos de UTI. Até o último domingo (7), a taxa de ocupação estava em 98,96%.

“A quantidade de leitos que temos é muito substancial, mas não ao ponto de acompanhar a velocidade da disseminação do vírus no Estado”, disse Gilberto, em entrevista a uma rádio da Capital.

Ele falou que um dos principais agravantes, neste momento, é que as pessoas já chegam as unidades de saúde com a doença em estágio avançando, necessitando de UTIs.

Prova disso é que a ocupação em enfermarias, por exemplo, está atualmente em 49%.

“As pessoas não estão iniciando o tratamento de forma precoce e chegam já em estado bastante grave nas unidades hospitalares, ao ponto de praticamente pularem a enfermaria e necessitarem irem direto para UTI”, afirmou.

“Todos os estados estão com dificuldade. Nessa situação, está difícil a todos os colegas secretários ajudarem um ao outro”, emendou.

No domingo (7), Figueiredo chegou a pedir “socorro” a outros secretários do País, na tentativa de transferir pacientes de Mato Grosso com Covid-19 e que necessitam de internação em UTIs.

Até o momento, não houve confirmação oficial por parte dos estados sobre a possibilidade de transferência, justamente em razão do colapso na saúde pública brasileira.