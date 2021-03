Dom Aquino | Dupla é detida pela PM após assalto em comércio

Um homem foi preso e uma adolescente apreendido pela Polícia Militar (PM) após um assalto em um estabelecimento comercial nessa terça-feira (16), no Centro da cidade de Dom Aquino (MT).

A PM recebeu a informação do roubo a mão armada no estabelecimento onde dois suspeitos em uma motocicleta de cor prata efetuaram o crime.

Diante da informação a guarnição foi até o local.

Uma denúncia anônima relatou que a dupla teria abandonado uma motocicleta de cor prata na Rua 13 e seguido sentido cemitério.

A Polícia iniciou o acompanhamento até uma residência no Bairro Vila Progresso, onde localizou um dos suspeitos que foi flagrado trocando a roupa que usou para praticar o assalto e que posteriormente foi reconhecido pela vítima.

A roupa que o indivíduo usou no crime também foi reconhecida através de uma foto que foi tirada no momento da fuga, sendo possível registrar as características.

A guarnição em posse das informações deslocou até uma Chácara onde avistou o segundo suspeito que é menor de idade. O adolescente estava em cima de uma árvore e com ele foi localizado a quantia de R$ 304,00.

O garoto confessou ter participado do roubo ao comércio e abandonado a arma de fogo em um matagal, bem como já teria dividido o dinheiro do roubo com os outros suspeitos.

No momento da abordagem, o adolescente estava vestindo a camiseta que foi usada ao praticar o roubo que também foi reconhecido pela vítima.

Os suspeitos foram apresentados na Delegacia sem lesões corporais.

O caso consta no Boletim de Ocorrência (BO) nº: 2021.69217.