Internado desde o dia 11 de março, o bispo da Diocese de Rondonópolis-Guiratinga, Dom Juventino foi intubado nesta quinta-feira (18) no hospital Unimed, em Rondonópolis. Ele teve uma piora no quadro médico e está com 80% dos pulmões comprometidos.

Ainda de acordo com a nota divulgada pela diocese, Dom Juventino não apresenta mais o vírus da doença ativo, porém o agravamento da situação médica é em decorrência da Covid-19.

O bispo estava consciente e acatou a decisão médica de intubação.