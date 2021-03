Dr. Leonardo nega racha e diz que Solidariedade se prepara para 2022

O deputado federal Leonardo Ribeiro Albuquerque, conhecido popularmente como Dr. Leonardo, atual presidente do partido Solidariedade em Mato Grosso disse que a legenda está em ritmo de preparação para as eleições do ano que vem. Em entrevista exclusiva ao site AgoraMT ele falou sobre este projeto, negou que exista um racha com o prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio, e avaliou também o cenário político no país.

Nascido em Rio Verde (GO), Leonardo fez carreira na área da saúde e atuou como médico na rede pública em vários municípios de Mato Grosso – incluindo Várzea Grande, Cáceres, Pontes e Lacerda e Cuiabá. Antes de chegar a Câmara Federal foi deputado estadual (2015/2018), período em que estreitou as relações com o prefeito rondonopolitano.

Atualmente ele é membro titular das comissões de Seguridade Social e Família, Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e também da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados.

Na entrevista concedida via e-mail, Leonardo confirmou que assumiu a presidência do Solidariedade por decisão da direção nacional do partido. Ele antecipou que a legenda está focada na definição de nomes para o Legislativo, mas não descartou a possibilidade de uma disputa majoritária.

“Nosso principal objetivo é apresentar um projeto positivo para a sociedade mato-grossense. Nessa construção pode surgir uma candidatura a governador ou ao Senado, como consequência do nosso bom trabalho partidário”, afirmou.

Confira abaixo os principais trechos da entrevista.

Porque o senhor assumiu a presidência do partido em Mato Grosso? Já é uma movimentação para as eleições de 2022?

R – Trata-se de uma movimentação visando o futuro do partido, a construção de um projeto positivo para a população. As eleições de 2022 serão consequência de um bom trabalho partidário. O Zé do Pátio foi presidente durante as eleições municipais e tem pela frente a missão de administrar Rondonópolis, que é a segunda maior economia do interior do Centro Oeste, e isso demanda dele de uma forma que é difícil dar atenção aos outros municípios.

Estamos preparando o partido para construir um projeto positivo para apresentar à população e consequentemente montar chapas competitivas para deputado estadual e federal. Nosso partido já cresceu muito na eleição de 2020, inclusive aumentando expressivamente nossa representatividade na Região Sudoeste e Oeste de Mato Grosso, além de pontos estratégicos do Estado.

Queremos transformar isso em representação na Assembleia Legislativa, através de um projeto positivo, um projeto para melhorar a vida do nosso povo.

A alteração foi uma decisão de âmbito regional ou uma medida do diretório nacional do partido?

R –. Fui convidado pelo partido para essa missão, que é dar continuidade ao grande trabalho do Zé do Pátio. Nós invertemos os papéis na comissão. Agora ele ocupa a posição que eu ocupava, como vice-presidente.

Esta mudança foi acertada previamente com o prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio?

R – É natural ocorrer mudanças no comando de uma sigla. Isso é o que oxigena os partidos e promove o crescimento. A condução foi feita pela nacional.

Há aqui comentários de bastidores indicando que o prefeito José Carlos do Pátio pode deixar o Solidariedade por discordar desta alteração. Existe algo de oficial nisso? O deputado conversou com o prefeito sobre o assunto? Caso positivo, qual foi o resultado? Caso negativo, pretende fazer esse diálogo?

R – Não há nada de oficial nisso. Não fui procurado para nenhuma conversa nesse sentido. O Zé do Pátio é um grande quadro e não me comunicou nenhuma intenção de deixar a sigla.

Que outras ações o Solidariedade pretende promover este ano no Estado com vistas as eleições do ano que vem?

R – Nós estamos a todo vapor. Nessa semana das mulheres, reunimos 70 lideranças femininas de todo o estado em uma reunião online. Estamos constantemente promovendo novas filiações, fazendo reuniões e prospectando bons nomes que querem ajudar a construir um Mato Grosso melhor. O Solidariedade está em crescimento e vai apresentar alternativas de projetos para melhorar a vida do cidadão.

O Solidariedade pode ter candidato a governador no ano que vem?

R- Nosso principal objetivo é apresentar um projeto positivo para a sociedade mato-grossense. Um projeto para melhorar a vida das pessoas. Nessa construção, pode surgir uma candidatura a governador ou ao Senado, como consequência do nosso bom trabalho partidário. Primeiro, se discute projeto para a sociedade. Só depois se discute nomes e intenções eleitorais como essas.

Hoje o partido integra a base de apoio ao presidente Bolsonaro. Esta aliança pode ser mantida para o ano que vem?

R – Nós temos votado mais de 90% dos projetos do Governo, mas sempre fazendo correções que achamos necessárias e vamos manter isso na Câmara. Sobre eleições, ainda é muito cedo para falar disso. Agora é hora de trabalhar, construir o partido e um projeto que seja bom para a população.

Como o deputado avalia a decisão do STF anulando as condenações do ex-presidente Lula?

R – Decisão judicial não se discute. Mas é claro que isso pegou todo mundo de surpresa. Importante ressaltar que o ex-presidente não foi absolvido, pois o processo volta a correr normalmente, dessa vez em Brasília. O que eu julgo mais importante é que essas ações sejam transitadas em julgado para o Brasil superar esse momento, mas infelizmente isso ainda vai demorar.

O que pode mudar com a entrada do presidente Lula no páreo pela sucessão presidencial? Isso pode ter impactos no cenário político em Mato Grosso?

R – Primeiro é preciso observar como o povo brasileiro vai absorver tudo isso. É muito cedo para dizer o que vai mudar ou não. Qualquer comentário agora carece de informações concretas. Mexe com o cenário, mas ainda não sabemos como, e ainda falta muito tempo para as eleições 2022.