Droga e cerca R$ 1 mil é apreendida e suspeitos do tráfico detidos

No início da madrugada desse domingo 07.03, a guarnição da Força Tática do 5º Comando Regional conseguiram desarticular mais um ponto de tráfico de drogas, dessa vez, no Setor Serrinha, em Barra do Garças (509 km de Cuiabá).

Conforme o boletim de ocorrência, os militares faziam rondas pela Avenida 15 de Setembro, quando flagraram um homem entregando uma porção de entorpecente para outro rapaz pela janela de um veículo celta. Ao perceberem a presença da guarnição policial, o rapaz do carro teria tentando fugir, porém foi acompanhado e detido pelos militares.

Com ele, os policiais localizaram uma porção aparentando ser maconha, o qual o envolvido afirmou ter adquirido pelo valor de R$ 20.00.

Imediatamente, a guarnição policial retornou até o local, onde flagraram o fornecedor em frente a uma residência, que ao notar a aproximação dos Pm´s, tentou se desfazer de uma porção de maconha, porém foi flagrado pelos militares e detido.

Na residência usada como ponto de venda de drogas, os Pm´s localizaram um terceiro suspeito e com ele, foi apreendido um cigarro de maconha e mais duas porções de entorpecentes aparentando ser pasta base de cocaína.

A guarnição ainda apreendeu pouco mais de R$ 1.000,00 em dinheiro com os envolvidos, que foram detidos e encaminhados para a Central de Flagrantes e posteriormente apresentados ao delegado de plantão.