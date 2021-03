Duas pessoas morrem carbonizadas e outras ficam gravemente feridas após queda de aeronave

Uma aeronave caiu nesta quarta-feira (10) e deixou duas pessoas mortas e três gravemente feridas no município de Araguaiana – MT.

A 1°Companhia Independente de Bombeiros Militar da cidade de Barra do Garças foi acionada para o atendimento.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiro, duas pessoas morreram carbonizadas e outras duas pessoas foram socorridas por terceiros com vida, porém, em estado grave e encaminhadas para a fazenda Boa Esperança até a chegada da equipe de socorristas da cidade de Nova Xavantina (MT), unidade mais próxima do local do acidente.