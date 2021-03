Dupla é detida com caminhonete roubada

Investigações da Polícia Civil, realizadas pela Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), para apurar roubo de defensivos agrícolas no interior do estado resultou na prisão em flagrante de duas pessoas em posse de uma caminhonete roubada durante uma das ações criminosas.

Os suspeitos de 35 e 40 anos foram presos em Cuiabá em posse de uma caminhonete roubada em Nova Brasilândia e foram autuados em flagrante pelos crimes de receptação e organização criminosa.

A prisão dos suspeitos ocorreu após investigadores da GCCO receberem a informação de que um veículo Ford F-1000, roubado no dia 16 de março de uma fazenda em Nova Brasilândia estava circulando em Cuiabá e em breve seria vendida. Durante as diligências, os policiais conseguiram localizar a caminhonete que estava sendo transportada em um caminhão guincho, já com as placas clonadas.

Os policiais realizaram o acompanhamento do veículo chegando ao local em que foi feito o seu descarregamento, no bairro Jardim Umuarama II, na Capital. Durante o monitoramento, os investigadores perceberam a presença de dois suspeitos, um que estava no interior do caminhão e o outro que aguardava no local da prisão.

Após serem abordados pelos policiais, os investigados foram conduzidos à GCCO, onde depois de serem interrogados foi lavrado o flagrante. Para o delegado titular da GCCO, Vitor Hugo Bruzulato Teixeira ainda há outros envolvidos no crime que ainda serão identificados.

“As investigações continuam para apurar a atuação de outras pessoas no crime, uma vez que além dos bens roubados, a ação criminosa também causou grande clamor social pelo fato que as vítimas eram pessoas idosas”, disse o delegado.

Roubo

O roubo contra o casal de idosos com idades, 69 e 76 anos, ocorreu na propriedade rural das vítimas no distrito de Perezópolis, a cerca de 20 quilômetros de Nova Brasilândia. Na ocasião, as vítimas foram amarradas e mantidas em cárcere pelos suspeitos por aproximadamente duas horas.

Durante o assalto, os criminosos subtraíram a caminhonete Ford F-1000 das vítimas além de cinco tambores de veneno, um colchão de massagem elétrico, um compressor de ar, uma bomba de lavar carro, além de aspirador de pó, rossadeiras, moto serra e aproximadamente RS 600 em dinheiro.

Segundo testemunhas, os itens foram carregados na caçamba d caminhonete.