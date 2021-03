Dupla é presa pela PM por práticas de estelionato na cidade

Dois indivíduos foram presos na noite desta terça-feira (23), por prática do crime de estelionato em Rondonópolis – MT.

De acordo com informações do Tenente Figueiredo da Polícia Militar, um dos indivíduos compareceu na manhã de hoje em um estabelecimento de materiais de construção no bairro Santa Maria e realizou uma compra de R$ 900 e no período da tarde ele retornou e tentou comprar R$ 7 mil em produtos, funcionários suspeitaram da atitude e acionaram a PM que compareceu no local e constatou que os documentos pessoais eram falsos.

Ao ser indagado onde conseguiu a documentação falsa ele confessou o endereço do comparsa que é o autor que confecciona o documento ilegal.

No endereço da prisão foi apreendido diversos documentos com fotografia do primeiro suspeito, porém, com nomes de outras pessoas, impressora, notebook para fazer a arte dos documentos e aplicar os golpes na internet e endereços falsificados.

Os suspeitos foram encaminhados para delegacia para se tomar as devidas providências.