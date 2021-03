Durante fuga, suspeito bate caminhonete em caminhão e acaba preso

Um acidente envolvendo uma caminhonete S-10 e um caminhão baú por pouco não virou tragédia na tarde desta terça-feira (16) no bairro Santa Cruz, em Rondonópolis. O caminhão chegou a bater na parede de uma residência que ficou danificada.

De acordo com informações, o suspeito havia tomado a caminhonete do proprietário momentos antes e por isso dirigia em alta velocidade. A Polícia ainda está apurando as circunstâncias em que ocorreu o fato.

Ao chegar ao cruzamento da rua Pedro Ferrer com a avenida Frei Servácio, acabou batendo no caminhão baú. Após a colisão, o condutor da caminhonete tentou fugir, mas foi contido por populares.

O motorista do caminhão teve ferimentos leves. O suspeito acabou preso e foi encaminhado a 1ª Delegacia de Polícia.