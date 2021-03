Em 24 horas, MT registra 628 novos casos de Covid-19

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) notificou, até a tarde deste domingo (21), 286.693 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, sendo registrados 6.813 óbitos em decorrência do coronavírus no Estado, 46 somente nas 24 horas.

Foram notificadas 628 novas confirmações de casos de coronavírus no Estado. Dos 286.693 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, 14.757 estão em isolamento domiciliar e 263.014 estão recuperados.

Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid-19, há 493 internações em UTIs públicas e 565 enfermarias públicas. Isto é, a taxa de ocupação está em 98,83% para UTIs adulto e em 68% para enfermarias adulto.

Dentre os dez municípios com maior número de casos de Covid-19 estão: Cuiabá (61.921), Rondonópolis (22.222), Várzea Grande (18.177), Sinop (14.295), Sorriso (11.128), Tangará da Serra (10.601), Lucas do Rio Verde (9.961), Primavera do Leste (8.501), Cáceres (6.291) e Nova Mutum (5.544).

A lista detalhada com todas as cidades que já registraram casos da Covid-19 em Mato Grosso pode ser acessada por meio do Painel Interativo da Covid-19, disponível neste link.

Cenário nacional

No último sábado (20), o Governo Federal confirmou o total de 11.950.459 casos da Covid-19 no Brasil e 292.752 óbitos oriundos da doença. No levantamento do dia anterior, o país contabilizava 11.871.390 casos da Covid-19 no Brasil e 290.314 óbitos confirmados de pessoas infectadas pelo coronavírus.

Até o fechamento deste material, o Ministério da Saúde não divulgou os dados atualizados deste domingo (21).