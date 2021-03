Em Rondonópolis, 44 pacientes da região Sul aguardam vaga na UTI

Os números não são positivos para quem aguarda uma vaga em umas das UTI’s em Rondonópolis. O relatório mostra que nessa quarta-feira (24) 44 pacientes estão na fila aguardando um leito.

Rondonópolis possui 30 leitos públicos de UTI exclusivos para Covid-19. Todos já trabalham acima da capacidade de ocupação.

Dentre os dez municípios com maior número de casos de Covid-19 estão: Cuiabá (63.656), Rondonópolis (22.683), Várzea Grande (18.773), Sinop (14.780), Sorriso (11.276), Tangará da Serra (10.723), Lucas do Rio Verde (10.054), Primavera do Leste (8.696), Cáceres (6.434) e Nova Mutum (5.651).