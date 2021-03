Em uma semana, Gefron apreendeu quase 13kg de drogas

Nos últimos sete dias, o Grupo Especial de Segurança na Fronteira (Gefron) registrou 14 ocorrências de apreensões de entorpecentes, suspeitos conduzidos a delegacia e veículos apreendidos. A atuação neste período resultou na apreensão de mais de 12 quilos de substâncias análogas a pasta base de cocaína.

As ações foram realizadas na região de fronteira do estado com a Bolívia. Também houve registros de 12 apreensões de veículos e 20 suspeitos foram conduzidos até a delegacia.

A mais recente ação foi na noite desta quarta-feira (24.03), durante patrulhamento pela BR-174, quando os agentes recuperaram um veículo fruto de apropriação indébita, e uma pessoa foi presa.

Na terça-feira (23.03), mais uma pessoa foi presa e um veículo foi recuperado em abordagem feita pelos policiais. As ações são frutos da Operação Hórus/Vigia, que combate os crimes de roubo e furto de veículos, combate ao tráfico de drogas, contrabando, descaminho, entre outros.

Já na última segunda-feira (22.03), na MT-265, foi realizada uma abordagem a um veículo fruto de um furto na cidade de São Paulo. O veículo e duas pessoas foram encaminhadas para a delegacia. Na sexta-feira passada (18.03), durante patrulhamento em uma estrada vicinal, os policiais efetuaram a prisão de quatro pessoas, duas motocicletas e apreenderam 12 quilos de drogas.

O Gefron desempenha atividades de combate aos crimes transfronteiriços, em patrulhamentos pelas rodovias, estradas vicinais, operações e barreiras.