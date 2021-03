Em vídeo, presidente da ACIR diz apoiar proposta do Governo

O empresário Renato Del Cistia, presidente da Associação Comercial e Industrial de Rondonópolis (ACIR), divulgou um vídeo ontem (19) defendendo o apoio da categoria à proposta do governo do Estado de antecipar feriados como forma de reduzir o avanço da pandemia de Covid-19 em Mato Grosso.

O dirigente reafirmou as preocupações expostas em entrevista ao site AgoraMT, mas considerou que a medida é a melhor alternativa no momento.

Renato Del Cistia diz acreditar que a segurança da população é maior no ambiente de trabalho, porém ele reconhece a gravidade do momento e distingue a proposta apresentada pelo governador Mauro Mendes do que seria um ‘lockdown’.

“Para o setor produtivo, entre a antecipação de feriados e o lockdown impositivo por 14 dias, esta antecipação de feriado traz menos perdas e traumas para a economia”, diz no vídeo divulgado ontem (veja abaixo).

O presidente da ACIR também ressaltou que a situação prejudica as atividades econômicas, mas pediu o apoio de todos para evitar um mal maior.

“A gente sabe que esta conta não é nossa, mas o que temos de pedir neste momento é bom senso. Vamos manter o distanciamento social, vamos preservar nossa vida e vamos tentar sair dessa juntos”

COMO SERÁ

A proposta apresentada pelo governador Mauro Mendes deve ser votada amanhã (22) pela Assembleia Legislativa em regime de urgência. Ela tem também o apoio da Federação do Comércio de Mato Grosso.

Pela proposta a antecipação dos feriados ocorrerá em duas etapas. A primeira começaria na próxima quarta-feira 24/03 a 28/03/2021 e a segunda iniciando quinta-feira santa 01/04 a 04/04/2021.