Emanuel anuncia 59 novos leitos de enfermaria e 20 de UTI na Capital

O prefeito de Cuiabá-MT, Emanuel Pinheiro (MDB), anunciou, na tarde desta terça-feira (9), a ampliação de 20 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTIs) para atender pacientes com a Covid-19.

Esses leitos serão abertos até a próxima sexta (12) e funcionarão no Hospital São Benedito, que passa a realizar atendimento exclusivo para pacientes com o vírus.

Atualmente, segundo o prefeito, a Capital dispõe de 135 leitos de UTIs. Com a ampliação, passará a 155 leitos.

Ainda durante coletiva à imprensa, o prefeito citou a ampliação dos leitos de enfermaria para pacientes que necessitem de hospitalização por conta do coronavírus.

A Capital passa de 146 enfermarias para 205 leitos.

Os 59 novos leitos a serem abertos serão distribuídos da seguinte forma: 19 no antigo Pronto-Socorro da Capital, que hoje funciona como Hospital Referência à Covid; e 40 no Hospital São Benedito.

Conforme o prefeito, com a mudança no atendimento do São Benedito, a partir de sexta-feira, a única unidade de alta complexidade que atenderá pacientes com outras enfermidades será o Hospital Municipal de Cuiabá (HMC).

A unidade dispõe de 60 leitos de UTIs.

Fila de espera

Durante a coletiva, o prefeito afirmou também que, atualmente, há 31 pacientes na fila de regulação à espera de UTI.

Conforme ele, são 27 pacientes do interior e quatro da Capital.

“É muita sobrecarga para Cuiabá sozinha segurar esse rojão. Se eu fosse um prefeito leviano, irresponsável ou quisesse fazer discurso fácil eu falaria que iria cuidar apenas de Cuiabá. Mas o sistema SUS não é isso, a gestão humanizada não é isso. A missão de Cuiabá, como maior cidade do Estado, não é essa. Nossa missão é acolher, salvar vidas”, disse.