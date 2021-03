Emanuel anuncia recurso no STF e rebate Mendes: “despreparado e arrogante”

O prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (MDB) anunciou que recorrerá ao Supremo Tribunal Federal (STF), nas próximas horas, contra a decisão do Tribunal de Justiça (TJ-MT) que o obriga a instituir na Capital as medidas implantadas pelo Governo do Estado, como forma de frear o avanço da Covid-19.

Os decretos baixados nos últimos dias, em âmbito municipal e estadual, foram parar na Justiça, em razão de a Capital ter adotado medidas mais brandas quando comparadas às do Estado.

“O decreto do governador é o decreto da crueldade. Determinei à Procuradoria do Município que ainda hoje à noite entre com um recurso junto ao Supremo para tentar reformar a decisão do desembargador Orlando Perri”, disse Emanuel.

O anúncio foi feito durante uma live realizada no início desta noite.

Na ocasião, o prefeito não poupou críticas ao governador, a quem ele classificou como “despreparado e arrogante”.

“De líder ele [governador] não tem nada. Diz que era empresário. Não sei se era mesmo. Se fosse, estaria entendendo a dor de colegas seus, mas acaba agindo do alto de sua arrogância e empáfia”, afirmou o emedebista.

Na avaliação do prefeito, o decreto baixado por Mendes foi feito sem estudo técnico ou planejamento e sem ouvir o setor produtivo – mais impactado pelas decisões.

Emanuel argumentou que as restrições impostas pelo Executivo Estadual podem gerar aglomerações em alguns estabelecimentos – a exemplo dos supermercados – e, consequentemente, contribuir para o aumento de casos da doença no Estado.

“Tomou decisões estapafúrdias, sem ouvir ninguém, de forma arrogante e sem diálogo com os setores”.

Abertura de UTIs

Ainda durante a live, o prefeito reagiu a declarações feitas por Mendes mais cedo, questionando o porquê de o Município não ter aberto novos leitos de UTI para pacientes Covid.

“Sei que o senhor é despreparo. Pedir que eu abra leitos? Quero lhe dar uma consultoria. Leitos de UTI é alto custo e, portanto, obrigação do Estado e da União. O Município pratica o atendimento”, disse.

“Quer que eu abra? Então, repasse recursos para Cuiabá. O senhor recebeu R$ 5 bilhões ano passado do Governo Federal. É importante que o senhor saiba ou aprenda. Ao invés de falar bobagens”, concluiu Emanuel.